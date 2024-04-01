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У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)
Окремі пориви вітру в районі гірського курортного міста Закопане сягали понад 100 км/год
фото: Facebook/KP PSP Zakopane

На півдні Польщі здійнявся сильний буревій

Сильні вітри на півдні Польщі у неділю та на початку дня у понеділок завдали значних збитків і призвели до загибелі п'ятьох людей, серед яких діти. Про це повідомляє Onet.

Вітер почав серйозно посилюватися в ніч на понеділок. Окремі пориви в районі гірського курортного міста Закопане сягали понад 100 км/год, вітер поламав багато гілок і дерев, зірвало фрагмент покрівлі одного з готелів.

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Наслідки сильного буревію в Польщі
фото: Facebook/KP PSP Zakopane

Через негоду поліція закликала не виходити з дому без нагальної необхідності, туристичні стежки у Татрах оголосили закритими, як і гірськолижні підйомники. Також скасували традиційні лижні змагання з використанням антикварного обладнання. 

В одному з районів міста дерево впало на автомобіль, що рухався, 23-річна жінка за кермом загинула. В іншому місці велика гілка впала на родину, що виходила з церкви, дев'ятирічний хлопчик від отриманої травми помер.

Дерево впало на автомобіль, де перебувала 23-річна жінка
Дерево впало на автомобіль, де перебувала 23-річна жінка
фото: Facebook/Policja Zakopane
Через негоду поліція закликала людей не виходити з дому без нагальної необхідності
Через негоду поліція закликала людей не виходити з дому без нагальної необхідності
фото: Facebook/Policja Zakopane

У селищі Рабка-Здруй, що північніше від Закопаного у напрямку Кракова, внаслідок падіння дерева загинули троє людей, у тому числі шестирічна дитина.

Як повідомлялося, у кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області через рясні опади сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення.

До слова, у суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода. Сильні дощі спричинили підтоплення доріг в Дубаї.

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Теги: негода буревій вітер Польща смерть

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