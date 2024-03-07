Мріяв стати моряком та побачити світ, але з лайнера повернувся на фронт. Згадаймо Кирила Бабенцова

Чоловік став легендою націоналістичного руху України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Кирила Бабенцова.

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Кирило Бабенцов воював добровольцем із 2014-го. Військовий загинув від отриманого в бою за Ірпінь поранення 6 березня 2022 року. Командиру бойової групи добровольчого підрозділу «Карпатська Січ» на момент загибелі був 31 рік...

Кирило народився в Одеській області, мешкав переважно у Києві та Ужгороді. Бувши на другому курсі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій в Києві, де вчився на спеціальності «Інженер телекомунікаційних систем та мереж». Вступив до військової кафедри Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Завдяки цьому навчанню зміг отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.

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Студентське життя було насиченим на розвиток та шукання себе у різних галузях. Кирила цікавив світ у всіх його проявах. Цікавився як інформаційною безпекою, так й програмуванням, трішки згодом вступив на магістратуру, спеціальність «Кібербезпека». Довершив своє навчання дипломом магістра в червні 2018 року. Також цікавився історією Русі, України та ідеологією націоналізму.

На війну потрапив у 2014 році, коли Росія напала на Україну, воював у складі добровольчих батальйонів, зокрема ОУН, «Карпатська Січ», «Госпітальєри» та батальйонах МВС – «Гарпуні» та «Миротворці». У 2015-му між Пісками і Донецьком зазнав двох поранень. Протягом всього часу залишався активістом націоналістичних організацій та займався політичною діяльністю, проводив вишколи для підлітків й дітей, розвивав разом із друзями власну справу.

Кирило Бабенцов у селі Піски, Донецька область, 2014 рік фото з відкритих джерел

«Мабуть, немає людини, яка більше вірила у відродження національної України. Усе життя Кобра присвятив боротьбі за свої непохитні ідеї – за них його і поклав. Романтик, ідеаліст, християнин, хоробрий воїн. Він мотивував, власним прикладом змушував попри будь-які поразки вставати і боротись далі. Він вірив у нас. В розвитку «Карпатської Січі» Кобра відіграв величезну роль. Він був справжнім другом і бойовим побратимом. Нам Тебе не вистачатиме... Але Твій дух назавжди із нами в строю. Ця війна повинна бути виграна», – написав після загибелі Кирила лідер «Карпатської Січі» Тарас Деяк.

Кирило Бабенцов і Тарас Деяк фото з відкритих джерел

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хлопець працював за кордоном – на лайнері, понад рік бороздив світ, мріяв заробити кошти на власне житло. У перший день війни звільнився і вже за кілька днів вирушив воювати за столицю.

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«Повертаюсь в Україну. Через Угорщину/Словаччину/Польщу. Якщо хтось теж добиратиметься з чужини, пишіть, може скоординуємось. Вже є 5 атовців, які повертаються з-за кордону. Але не факт, що вийде у всіх разом», – написав чоловік 24 лютого 2022 року, намагаючись якомога швидше приєднатися до української визвольної війни.

Бабенцов повернувся на Батьківщину, аби стати на її захист фото з відкритих джерел

Побратим Кирила Володимир Сахарчук згадує, що 26 лютого вирушив із Закарпаття на оборону Києва у складі бойової групи «Карпатської Січі», якою командував Бабенцов. «У пам'яті добре закарбувався момент від'їзду. Настрій був піднесеним і песимістичним водночас. Початок масштабного штурму столиці здавався невідворотнім у найближчі дні. Кобра, який щойно повернувся з-за кордону, зібрав усіх, хто зголосився їхати, та сказав, що готовий померти за Київ, бо це рідне для нього місто, але попросив кожного ще раз подумати перед прийняттям власного остаточного рішення», – пригадав Володимир.

За його словами, Бабенцов був лицарем-хрестоносцем 21 століття. «З автономною мораллю та системою цінностей, які важко було осягнути до кінця. Він не любив компроміси й завжди був готовий відстоювати свої принципи: в розмові, в бійці, на війні. З ним можна було не погоджуватися, але його неможливо було не поважати. За своє життя я зустрічав одиниці людей з такими вольовими якостями. Кажуть, що кров героїв ближче Богові, ніж чорнила науковців та молитви набожних. Якщо Царство Небесне можна взяти штурмом, то Кирило штурмував його все свідоме життя і таки взяв», – додав побратим загиблого.

На відео Кирило Бабенцов за 20 хвилин до останнього бою перетинає річку Ірпінь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.