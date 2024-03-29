Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)

Киянам варто паркувати свої автівки подалі від дерев та закривати вікна

Надвечір 29 березня Київ накрила негода – небо затягли хмари, пішов дощ із градом, чутно грім.

Столичні дороги буквально накриті «ковдрою» з льодяних камінців:

Київська міська військова адміністрація попередила киян про небезпечні метеорологічні явища, зокрема через грозу. «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня гроза (І рiвень небезпечності, жовтий). Не лякайтеся грому! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте до укриття!», – йдеться у повідомленні.

І якщо сьогодні за вікном дощі, то на вихідних в Україні опадів не передбачається, повідомляє Укргідрометцентр. Температура вночі становитиме 4-11° тепла, вдень 16-22°, на заході країни 23-26°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 12-18°. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, завтра в Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.