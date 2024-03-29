Опади спричинили зсув ґрунту на Закарпатті (фото)

Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає

Через сходження ґрунтів руйнувань зазнав автошлях державного значення

У кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області через рясні опади сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення. Про це повідомив начальник Зкарпатської ОВА Віктор Микита.

Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту «Драгобрат».

фото: Віктор Микита/Telegram

Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Спеціалісти встановлюють масштаби пошкоджень. Відповідні служби працюють на місцях.

фото: Віктор Микита/Telegram

фото: Віктор Микита/Telegram

Як повідомив начальник Зкарпатської ОВА, загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.

Нагадаємо, у лютому на Закарпатті сильні опади спричинили зсув ґрунту, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині.

Інтенсивні опади стали причиною підтоплення у Тячівському та Рахівському районах. Надзвичайники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції, адже існувала загроза знеструмлення цілого району. А також з підвального приміщення одного з місцевих магазинів і 4 житлових будинків.

На Тячівщині було затоплене одне подвір’я та підвал. Унаслідок підняття води в р. Глибокий Потік відбувся підмив доріг.