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Білоруська деревина попри санкції потрапляє в ЄС – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білоруська деревина попри санкції потрапляє в ЄС – розслідування
Польська торгово-промислова палата деревообробної промисловості звернула увагу на зростання імпорту деревини з Казахстану, яка насправді була з Білорусі
фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ Польщі розпочало перевірку за вказаними фактами

Білоруська деревина, на яку Євросоюз наклав санкції у березні 2022 року, потрапляє на ринок ЄС через Польщу за підробними документами. Про це йдеться у дослідженні журналістів «Білоруського розслідувального центру» редакції «Радіо Свобода» «Схеми» та видання Gazeta Wyborcza.

Польська торгово-промислова палата деревообробної промисловості звернула увагу на зростання імпорту деревини з Казахстану – протягом 2022-2023 років деревини з цієї країни ввезли на рекордні майже 126 млн євро. Як припустив представник польського відомства Петро Гарстка, це може свідчити про обхід санкцій з боку Росії та Білорусі.

Журналісти дослідили один з контрактів на майже мільйон євро між казахстанською компанією Nurr-electro та одержувачем – польською компанією Plrbl, а також дані щодо специфікації товару та митні декларації, одна з яких датована січнем 2023 р. Як з'ясувалося, печатки на документах Міністерства фінансів Казахстану на декларації про вивіз деревини із Казахстану виявились підробкою. Журналісти також не знайшли такої поставки в базі експорту Казахстану.

Водночас представник білоруської компанії «Галлардо», яка фігурує в угоді як перевізник, підтвердив, що деревину завантажили в Білорусі, а не в Казахстані. Він також додав, що відвантаження відбувалось зі складів білоруського підприємства «Со Рбл», яке спеціалізується на розпилюванні, струганні та просочуванні деревини. Власником цієї компанії та головою польської Plrbl, яка нібито отримала казахстанську деревину, – є білорус Олег Янович.

Журналісти звернулись з питанням обходу санкції до польського МЗС, Митної служби. Міністерство внутрішніх справ Польщі розпочало перевірку за вказаними фактами.

Нагадаємо, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та Литва підтримують зрівняння санкцій проти Росії та Білорусі.

До слова, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня.

Теги: Польща торгівля Білорусь Європейський союз санкції

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