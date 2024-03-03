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РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
фото ілюстративне

У міноборони РФ стверджують, що запобігли атаці БПЛА, нібито запущених з боку України

У ніч проти 3 березня російська протиповітряна оборона нібито знищила 38 БПЛА над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Російської Федерації.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито «знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 березня у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.

Telegram-канал «Кримський вітер» повідомляв, що вибухи у місті лунають в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.

Зокрема увечері 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. Аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних суден» вводився так званий план «Килим».

Теги: Крим вибух Міноборони РФ безпілотник вітер

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