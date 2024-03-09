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Дубай частково пішов під воду через сильні зливи (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дубай частково пішов під воду через сильні зливи (фото, відео)
В Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода
фото: Khaleej Times

Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення

У суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода. Сильні дощі спричинили підтоплення доріг в Дубаї. Про це пише Khaleej Times.

Унаслідок сильного дощу в Дубаї затопило дороги. Над містом через шторм почорніло небо.

Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення. У деяких районах перестав ходити громадський транспорт.

Школи та установи працюють у дистанційному режимі. Деякі будинки та підприємства затопило. Припинили роботу ринки та парки.

7 фото
На весь екран
фото: Khaleej Times

Мешканцям порадили виходити з дому лише в разі крайньої необхідності. Для ліквідації наслідків залучили 700 одиниць техніки, серед яких 250 автоцистерн, 300 насосів для води, понад 180 автомобілів екстреної допомоги. 

Нагадаємо, одразу два тихоокеанські шторми в Каліфорнії залишили майже 800 тисяч людей без електрики. Дощі не припинялися майже добу. 

До слова, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів.

Теги: стихійні лиха ОАЕ шторм негода дощ

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