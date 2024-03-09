Дубай частково пішов під воду через сильні зливи (фото, відео)
Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення
У суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирує негода. Сильні дощі спричинили підтоплення доріг в Дубаї. Про це пише Khaleej Times.
Унаслідок сильного дощу в Дубаї затопило дороги. Над містом через шторм почорніло небо.
Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення. У деяких районах перестав ходити громадський транспорт.
Школи та установи працюють у дистанційному режимі. Деякі будинки та підприємства затопило. Припинили роботу ринки та парки.
Мешканцям порадили виходити з дому лише в разі крайньої необхідності. Для ліквідації наслідків залучили 700 одиниць техніки, серед яких 250 автоцистерн, 300 насосів для води, понад 180 автомобілів екстреної допомоги.
Нагадаємо, одразу два тихоокеанські шторми в Каліфорнії залишили майже 800 тисяч людей без електрики. Дощі не припинялися майже добу.
До слова, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів.
Коментарі — 0