У Польщі чоловік на ґрунті національної ненависті напав на українців і обстріляв їх з газового пістолета



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Поліція в Польщі затримала чоловіка, який напав на українців

Нападник кричав, щоб українці покинули Польщу

У центрі польського міста Грудзьондз 33-річний поляк напав на групу людей, які розмовляли українською мовою. Спочатку він почав погрожувати їм фізичною розправою, а згодом витягнув газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців. Про це повідомляє expressbydgoski.pl.

Нападник кричав, щоб українці покинули Польщу і переслідував їх, аж поки вони не сховалися в дворі сусіднього будинку. В результаті інциденту ніхто з громадян України не постраждав.

Поліцію викликали місцеві мешканці, які почули крики на вулиці. Чоловік зі зброєю також намагався чинити опір правоохоронцям, кидаючи в їхній бік камінням та тротуарною плиткою. Після того, як чоловіка все-таки затримали, йому висунули звинувачення в незаконному зберіганні зброї й зневажанні людей через їхню національність.

Нападнику загрожує до 8 років в'язниці, однак наразі його відпустили під заставу 1,5 тисячі злотих з обов'язком тричі на тиждень приходити у поліцейський відділок.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Польщі поліція розшукує трьох українок, які кілька днів тому приїхали на заробітки і втекли з примусового карантину після того, як в однієї з їхніх співмешканок виявили коронавірус.