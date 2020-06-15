У Польщі чоловік на ґрунті національної ненависті напав на українців і обстріляв їх з газового пістолета
Нападник кричав, щоб українці покинули Польщу
У центрі польського міста Грудзьондз 33-річний поляк напав на групу людей, які розмовляли українською мовою. Спочатку він почав погрожувати їм фізичною розправою, а згодом витягнув газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців. Про це повідомляє expressbydgoski.pl.
Нападник кричав, щоб українці покинули Польщу і переслідував їх, аж поки вони не сховалися в дворі сусіднього будинку. В результаті інциденту ніхто з громадян України не постраждав.
Поліцію викликали місцеві мешканці, які почули крики на вулиці. Чоловік зі зброєю також намагався чинити опір правоохоронцям, кидаючи в їхній бік камінням та тротуарною плиткою. Після того, як чоловіка все-таки затримали, йому висунули звинувачення в незаконному зберіганні зброї й зневажанні людей через їхню національність.
Нападнику загрожує до 8 років в'язниці, однак наразі його відпустили під заставу 1,5 тисячі злотих з обов'язком тричі на тиждень приходити у поліцейський відділок.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Польщі поліція розшукує трьох українок, які кілька днів тому приїхали на заробітки і втекли з примусового карантину після того, як в однієї з їхніх співмешканок виявили коронавірус.