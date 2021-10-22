Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)

Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого авто

У четвер, 21 жовтня, а Столичному шосе, 27 в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів.

На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони за допомогою гідравлічного, електричного та шанцевого інструменту Weber деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

За даними свідків, Volkswagen на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Renault. Ймовірно, що водій Volkswagen не впорався з керуванням або йому стало зле.

Як повідомлялося, 21 жовтня на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля FAW. У результаті ДТП постраждали громадяни Білорусі.