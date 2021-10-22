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    Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)

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    Volkswagen на зустрічній смузі протаранив&nbsp;вантажівку Renault&nbsp; - Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)
    Volkswagen на зустрічній смузі протаранив вантажівку Renault 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого авто

    У четвер, 21 жовтня, а Столичному шосе, 27 в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів.

    На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони за допомогою гідравлічного, електричного та шанцевого інструменту Weber деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.

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    Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)

    Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

    За даними свідків, Volkswagen на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Renault. Ймовірно, що водій Volkswagen не впорався з керуванням або йому стало зле.

    Як повідомлялося, 21 жовтня на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля FAW. У результаті ДТП постраждали громадяни Білорусі.

    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки смерть водій автомобіль рятувальники
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    Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen лоб у лоб врізався у вантажівку (фото)