У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)

Під час перекидання МАЗ зачепив автомобіль KIA

У ДТП постраждали водії обох автомобілів

У п'ятницю, 15 жовтня, на вулиці Кайсарова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і автомобіля KIA. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася о 13:30 на перехресті вулиць Кайсарова та Сумської.

Вантажівка рухалася по Сумській вниз на Кайсарова і в неї відмовили гальма. Під час повороту через значну швидкість вантажівка перекинулася й зачепила легковий автомобіль KIA.

Як повідомили очевидці, у ДТП постраждали обидва водії. У водія МАЗа травма носа, а у водійки KIA травма руки.

Через ДТП ускладнено рух від проспекту Лобановського вгору по Кайсарова.

14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.

15 жовтня у смт Володарка на Київщині перекинулась фура з кавунами. Поліція оприлюднила відео моменту ДТП.