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    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)

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    Під час перекидання МАЗ зачепив автомобіль&nbsp;KIA - У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    Під час перекидання МАЗ зачепив автомобіль KIA
    Фото: Інформатор

    У ДТП постраждали водії обох автомобілів

    У п'ятницю, 15 жовтня, на вулиці Кайсарова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і автомобіля KIA. Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася о 13:30 на перехресті вулиць Кайсарова та Сумської.

    Вантажівка рухалася по Сумській вниз на Кайсарова і в неї відмовили гальма. Під час повороту через значну швидкість вантажівка перекинулася й зачепила легковий автомобіль KIA.

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    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомили очевидці, у ДТП постраждали обидва водії. У водія МАЗа травма носа, а у водійки KIA травма руки.

    Через ДТП ускладнено рух від проспекту Лобановського вгору по Кайсарова.

    14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.

    15 жовтня у смт Володарка на Київщині перекинулась фура з кавунами. Поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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    У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)