У Києві вантажівка без гальм знесла легковик і перекинулась (фото)
У ДТП постраждали водії обох автомобілів
У п'ятницю, 15 жовтня, на вулиці Кайсарова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і автомобіля KIA. Про це повідомляє Інформатор.
Аварія трапилася о 13:30 на перехресті вулиць Кайсарова та Сумської.
Вантажівка рухалася по Сумській вниз на Кайсарова і в неї відмовили гальма. Під час повороту через значну швидкість вантажівка перекинулася й зачепила легковий автомобіль KIA.
Як повідомили очевидці, у ДТП постраждали обидва водії. У водія МАЗа травма носа, а у водійки KIA травма руки.
Через ДТП ускладнено рух від проспекту Лобановського вгору по Кайсарова.
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