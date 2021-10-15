З’явилося відео перекидання фури з кавунами на Київщині

Вантажівка з кавунами перекинулася на бік

Поліція склала на водія вантажівки два адмінпротоколи

Поліція Білоцерківщини встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі вантажівки, що сталась у п’ятницю, 15 жовтня, вранці у смт Володарка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що недосвідчений керманич сів за кермо вантажівки, не впорався з керуванням, через що авто перекинулось, а баштанні розлетілися по всій дорозі.

Поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

У кабіні фури знаходилося троє осіб, ніхто із них серйозно не постраждав. Як з’ясувалося, напередодні аварії власник вантажівки, 53-річний харків’янин, та водій вантажівки вживали спиртні напої, а вранці 15 жовтня довірили керування вантажівкою реалізатору кавунів з Генічеська.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, на керманича вже склали два адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 126 та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Раніше «Главком» повідомив деталі цієї карколомної ДТП. Дивіться фоторепортаж з місця події.