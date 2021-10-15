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    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)

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    Фура з кавунами перекинулася на бік - П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    Фура з кавунами перекинулася на бік
    Фото: glavcom.ua

    За кермом фури перебував чоловік, який не має відповідної водійської категорії та досвіду кермування вантажівками

    У п’ятницю, 15 жовтня, близько 9 години у смт Володарка Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки.

    На кільцевій розв’язці дороги перекинулася на бік фура з кавунами. Товар розсипався всією дорогою, на узбіччя та в кювет.

    Як розповіли кореспонденту «Главкома» правоохоронці, водій вантажівки на повороті не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, зніс стовп і далі фура перекинулася на бік.

    Поліцейські також розповіли, що в автомобілі, крім водія, їхали власник фури та його товариш. Обидва вони були у стані сильного алкогольного сп’яніння та розпивали алкогольні напої під час руху вантажівки. Після перекидання фури чоловіки випали з неї в кювет і продовжили своє «застілля». Один із них згодом заснув прямо на тротуарі.

    За кермом фури перебував чоловік, який не має відповідної водійської категорії та досвіду кермування вантажівками. Він отримав незначні травми, лікарі «швидкої» надали йому допомогу на місці ДТП.

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    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)
    Фото: glavcom.ua

    Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони викликали комунальників, які піднімуть вантажівку за допомогою автокрана.

    На місці ДТП також працюють патрульні, які регулюють рух транспорту.

    Як повідомлялося, 14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина
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    П’яні пасажири та кавуни по всій дорозі: на Київщині перекинулася фура (фото)