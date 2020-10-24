Стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв’юери «від Зеленського»



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Інтерв’юери будуть у спеціальних манишках та з опломбованими урнами з надписом «5 питань від президента» Фото Українська правда

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується

Інтерв’юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.

Про це розповів співрозмовник УП, знайомий із процесом.

Інтерв’юери будуть у спеціальних манишках та з опломбованими урнами з надписом «5 питань від президента».

Фото Українська правда

Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію та перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Біля дільниць у Києві, переважно, працюватимуть по дві людини, іноді – по одній.

Вони працюватимуть з 8 години до 20, з можливістю 4 рази відійти на перерву у 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Інтерв’юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.

Крім того, їм надають інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі непогоди інтерв’юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.

Інтерв’юерів координують через Телеграм-канал відповідальні в районі люди. Також для них підготовлені відео- та текстові інструкції.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п’ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

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