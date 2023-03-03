Якщо Україна впаде, Європа не зможе зупинити РФ

Росія досі не зупинилася. За лютий ми втратили 85 квадратних кілометрів території

Зустрічаються новини, що нашим партнерам з Європи частина їх виборців закидають що вони дуже багато дають зброї та допомоги Україні і не зможуть відновити, або поповнити свої запаси.

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Гарна новина. Поки воює Україна, Європа в безпеці.

Погана новина. Якщо Україна впаде, ні одна з країн Європи (крім Британії), не зможе зупинити РФ. Ніхто.

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Це не жарт і не перебільшення.

Дуже гарна новина – Україна буде боротися до перемоги. Україна встоїть і зламає хребта здичалим.

Дуже погана новина – Європі прийдеться для цього напружитись ще більше. В рази більше. Інакше дивимось про погану новину вище.

Це не погрози. Це не залякування. Це просто констатація факту. Розуміння ситуації з урахуванням баченого.

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А ще це розуміють ті, хто знає мордор краще інших. Польща. Країни Балтії. Чехія. Ті країни, які віддають нам останнє. Вони на власному досвіді розуміють – коли ми переможемо, то все це їм не знадобиться в короткій перспективі. Якщо ми впадемо, то все це їм не допоможе. Зовсім.

Коли в РФ волали – «дойти до Ла-Манша», вони не перебільшували. Це сумна реальність, яка могла б статися, якби Україна не мала досвіду війни з 14 року, якби ЗСУ були на рівні 14 року. Якби ми ціною втрат кращих синів та доньок не стримали б завойовника.

Ні одна країна Європи не здатна протистояти російській армії з їх методом ведення війни. Ми це бачимо. Ні одна країна не зможе втримати удар сотен і тисяч танків та літаків. Навіть якщо це будуть застарілі танки та літаки. Їх сотні і тисячі. Ні одна країна Європи ментально не готова втрачати сотнями за добу свої громадян.

Російські війська при переході кордону, без зупинки, пройдуть рівно стільки на скільки вистачить пального в баках. Потім заправка і далі. До Ла-Маншу.

На жаль, це реалії. Деякі країни навіть не будуть воювати. Вони підпишуть які завгодно умови капітуляції. Нема ким, нема чим. Високі технології не працюють коли йде вогневий вал чавуна арти. Коли будинки зносять ФАБами. Старими літаками. Коли сотні тисяч озвірівших піхотинців прийдуть за «трофеями». Їх ніщо не зможе зупинити. Особливо мігранти, які недавно втекли від війни зі своїх країн. Воювати будуть ті, хто знає чим все закінчиться з свого досвіду. Зґвалтовані жінки і діти. Закатовані чоловіки. Розграбовані домівки. Це реальність.

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Ми несемо величезні втрати. Ми ніколи від них не оговтаємося. Треба реально дивитися на це. В нас до війни була демографічна проблема, а після перемоги буде просто катастрофа. Ми платимо дуже дорогу ціну.

І ми знаємо чому. Бо якщо ми не переможемо, то в нас не буде проблеми. Бо нас не буде. Як держави. Як нації.

Тому ми приречені на перемогу.

Але в цивілізованій Європі не розуміють, що якщо ми, Українці, за підтримки союзників не зупиним... То РФ вже не зупинить ніхто. До Ла-Маншу. Жоден російський політик, жоден Путін, хоч 10, не зможе зупинити армію на кордоні з Європою. І не буде. Бо втратить владу. Бо сотні тисяч «розігрітих» та озвірівших «асвабадітєлєй» будуть вимагати «павтаріть». І вони «повторять».

А ще чисто грошовий інтерес. РФ потерпає від війни. Там де вона проходить по Україні, випалена земля, яка не підлягає відновленню в найближчі роки/десятиріччя. Навіть якщо пофантазувати та допустити що Україну «продавлять» до кордонів, то з переможених не буде чого взяти. Бо це буде пустеля. А переможцям треба «трофеїв». Багато трофеїв. Багато грошей. Багато унітазів та стіралок. Багато насильства, зґвалтувань та крові.

Бо тільки так вони зможуть зупини своїх, не втративши владу. Бо ціна, яку вони платять зараз, теж не мала.

Але вона для імперії нічого не значить. Бо зараз або імперія впаде, або Україна. А держави яким загрожує смерть, стають дуже егоїстичними до своїх громадян. Бо виживання держави (особливо імперії), для держави є головним.

Росія досі не зупинилася. За лютий ми втратили 85 квадратних кілометрів території. Втратили. Не здобули. За січень приблизно стільки ж. Це все неймовірно високою ціною. І поки ворог тільки нарощує зусилля. Так, ми готуємось, ми формуємо нові підрозділи, ми відновлюємо втрати. Але нас банально менше. В рази менше. А ще, людське життя для нас вартує дуже і дуже багато. А для росіян нічого. Їх ще є і є. І навіть з допотопною технікою та застарілим озброєннями, навіть погано навчані, вони спроможні завалити м'ясом всю Європу. І знищити всю Європу. Якщо ми їх тут не зупиним.

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Тому всі хто зараз живе в Європі та має хоч якийсь вплив на рішення та Європейців, просто постарайтеся їм пояснити ці прості та очевидні для нас речі. Бо все це ми вже бачимо. Вони не зупиняться. Якщо ми їх не зупиним.

Я не хочу нікого ображати та зменшувати воїнські якості європейських військових. Але... Це не люди... Це орда. Це те, з чим вас не вчили воювати. На жаль. Нас теж не вчили. Ми самі навчилися за 9 довгих років. У вас цих років нема.

Просто дайте нам все що ми просим. Все одно, без нас, воно вам не згодиться. Воно вас не врятує та буде затрофеїно здичалими.