Велика нічна пожежа в Києві: Коломойський передає вогняний привіт Медведчуку?

Історія з пожежею співпала з накатом структур Коломойського на Медведчука за допомогою Зеленського Зображення: dsnews.ua

Як би там не було, але гарно, коли у Медведчука щось горить

Тут цікава інфа прилетіла про велику нічну пожежу в Києві.

Нагадую, що на вулиці Віскозній, у промзоні біля метро «Лісова», яскраво й потужно горіли цистерни з паливом. Тушили всю ніч.

Але цікаво те, що ця база входить до структури такої собі Wexler Global, яка є прокладкою Медведчука. І через яку до України поставляється російське дизельне паливо. Не просто поставляється - ця контора є беззаперечним лідером. І її пов'язують напряму з кумом Путіна.

Ні на що не натякаю, може, це й випадковість. Але цікаво, що ця історія співпала з накатом структур Коломойського, який має велику цікавість у цій темі, на Медведчука, за допомогою Зеленського. Знаючи методи Бєні, не здивуюсь, якщо це його вогняний)) привіт конкуренту. Як би там не було, але гарно, коли у Медведчука щось горить)

Джерело: блог Богдана Буткевича

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