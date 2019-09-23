  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Буткевич

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Велика нічна пожежа в Києві: Коломойський передає вогняний привіт Медведчуку?

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Історія з пожежею співпала з накатом структур Коломойського на Медведчука за допомогою Зеленського - Велика нічна пожежа в Києві: Коломойський передає вогняний привіт Медведчуку?
    Історія з пожежею співпала з накатом структур Коломойського на Медведчука за допомогою Зеленського
    Зображення: dsnews.ua

    Як би там не було, але гарно, коли у Медведчука щось горить

    Тут цікава інфа прилетіла про велику нічну пожежу в Києві.

    Нагадую, що на вулиці Віскозній, у промзоні біля метро «Лісова», яскраво й потужно горіли цистерни з паливом. Тушили всю ніч.

    Але цікаво те, що ця база входить до структури такої собі Wexler Global, яка є прокладкою Медведчука. І через яку до України поставляється російське дизельне паливо. Не просто поставляється - ця контора є беззаперечним лідером. І її пов'язують напряму з кумом Путіна.

    Ні на що не натякаю, може, це й випадковість. Але цікаво, що ця історія співпала з накатом структур Коломойського, який має велику цікавість у цій темі, на Медведчука, за допомогою Зеленського. Знаючи методи Бєні, не здивуюсь, якщо це його вогняний)) привіт конкуренту. Як би там не було, але гарно, коли у Медведчука щось горить)

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    пожежа Віктор Медведчук Ігор Коломойський Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ