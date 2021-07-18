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    У Португалії страйкують працівники аеропорту: скасовано понад 200 рейсів

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    У Португалії страйкують працівники аеропорту: скасовано понад 200 рейсів

    Акції протестів почалися через умови оплати праці

    У Португалії у суботу, 17 липня, через страйк робітників скасували понад 200 рейсів. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Associated Press.

    Португальська державна телерадіокомпанія RTP пише, що лише в Лісабоні скасували не менше 166 рейсів. Профспілки також закликали до страйків в аеропортах Порту, Фару, Фуншала і Порто-Санто.

    Зазначається, що акції протестів через умови оплати праці триватимуть щонайменше до неділі, 18 липня.

    «Ми знову очікуємо 18 липня труднощів і поступового повернення до нормального життя в понеділок», – сказав виконавчий директор аеропорту Тьєррі Лігонньєр.

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    Люди вимагають, щоб компанія, яка перебуває в серйозних фінансових труднощах через пандемію коронавірусу, виплатила заробітну плату, а також видала відпускні для робітників.

    До слова, співробітники одного з заводів Renault взяли в заручники своє керівництво. Як повідомляє французьке видання Le Figaro, така незвична форма страйку проходила у французькому регіоні Бретань на підприємстві під назвою Fonderie de Bretagne.

    Теги: ЗМІ Португалія аеропорт страйк Порту
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    У Португалії страйкують працівники аеропорту: скасовано понад 200 рейсів