У Португалії страйкують працівники аеропорту: скасовано понад 200 рейсів

Акції протестів почалися через умови оплати праці

У Португалії у суботу, 17 липня, через страйк робітників скасували понад 200 рейсів. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Associated Press.

Португальська державна телерадіокомпанія RTP пише, що лише в Лісабоні скасували не менше 166 рейсів. Профспілки також закликали до страйків в аеропортах Порту, Фару, Фуншала і Порто-Санто.

Зазначається, що акції протестів через умови оплати праці триватимуть щонайменше до неділі, 18 липня.

«Ми знову очікуємо 18 липня труднощів і поступового повернення до нормального життя в понеділок», – сказав виконавчий директор аеропорту Тьєррі Лігонньєр.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Deb (@deb.bee.me)

Люди вимагають, щоб компанія, яка перебуває в серйозних фінансових труднощах через пандемію коронавірусу, виплатила заробітну плату, а також видала відпускні для робітників.

До слова, співробітники одного з заводів Renault взяли в заручники своє керівництво. Як повідомляє французьке видання Le Figaro, така незвична форма страйку проходила у французькому регіоні Бретань на підприємстві під назвою Fonderie de Bretagne.