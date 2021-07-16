Новий авіаколапс? Літак SkyUp спровокував затримку рейсів на сім-вісім годин

Авіакомпанія поки що не пояснила затримку прибуття свого літака, що викликало ланцюгову реакцію

Несвоєчасне прибуття до Харкова з Греції літака авіакомпанії SkyUp Airlines викликало затримку відправлення інших рейсів цієї авіакомпанії. Про це «Укрінформу» розповіли в пресслужбі міжнародного аеропорту «Харків».

«Дійсно, з ранку відправлення з Харкова рейсів авіакомпанії SkyUp Airlines затримується на сім годин. Причина в тому, що 15 липня літак SkyUp Airlines прибув до Харкова з грецького Іракліона не о 23:10, як повинно, а о 04:55 16 липня. Це і призвело до затримання наступних рейсів цієї авіакомпанії», – зазначили у пресслужбі.

Авіакомпанія, додали в пресслужбі, поки що не пояснила затримку прибуття свого літака, що викликало ланцюгову реакцію.

«Рейс у Стамбул (Туреччина), який повинен був вирушити о 10:25, затримано до 17:45, а рейс сполученням з Харкова до Одеси, який повинен був полетіти о 16:25, також затримано приблизно на вісім годин – до 00:15 суботи, 17 липня», – повідомили в пресслужбі.

В аеропорту, додали в пресслужбі, створено комфортні умови для пасажирів, які очікують відправлення: «Представники компанії SkyUp Airlines взяли на себе турботу про забезпечення пасажирів водою та їжею».

До слова, Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути.

Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.