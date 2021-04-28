Страйк по-французьки: топ-менеджмент заводу Renault взяли у заручники

У Франції робітники заводу Renault взяли у заручники своє керівництво та оголосили страйк проти продажу підприємства

Співробітники одного з заводів Renault взяли в заручники своє керівництво. Як повідомляє французьке видання Le Figaro, така незвична форма страйку проходить у французькому регіоні Бретань на підприємстві під назвою Fonderie de Bretagne.

В заручниках утримуються сім топ-менеджерів заводу. Таким чином робітники страйкують проти продажу підприємства. Робота підприємства блокується з 27 квітня. У страйку взяли участь близько сотні людей.

Група Renault, як справжня європейська компанія, висловила «глибоке занепокоєння» і закликала співробітників до зняття блокади.

«В даний час ведеться пошук покупця, щоб підтримати діяльність об'єкта і забезпечити робочі місця, - йдеться в заяві автовиробника. - Цей процес повинен проходити в спокійній обстановці».

Страйкуючі зі свого боку вимагають від керівництва компанії відкритого діалогу - це основна умова для звільнення заручників.

«Ми не працюємо з 10 ранку 27 квітня, тому що нічого не відбувається, ніхто не робить ніяких кроків і наше майбутнє занурюється в темряву», - цитує Le Figaro одного із співробітників підприємства.

Завод Fonderie de Bretagne виробляє важелі підвіски, випускні колектори, диференціали та інші комплектуючі для автомобілів групи Renault.

Раніше стало відомо, що Renault має намір переглянути графік роботи європейських заводів, скоротивши робочий тиждень до одного-трьох днів. Причиною тому став дефіцит мікрочіпів, з яким масово зіткнулися автовиробники по всьому світу через пандемію коронавірусу.