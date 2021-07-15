На Львівщині селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп: рух ускладнено
На дорогу винесло камені і бруд
Селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.
«Є такий факт. На місці працюють дорожні служби. Постраждалих немає»,- сказав Ігор Курус, головний спеціаліст сектору зі зв'язків зі ЗМІ Львівського управління ДСНС.
За даними місцевих видань, селевий потік зійшов на трасу близько 19:00.
На дорогу винесло камені і бруд. Рух на цій ділянці ускладнений.
На місці працюють дорожні служби та рятувальники.
Пізніше у патрульній поліції повідомили, що на тій же трасі впало дев'ять дерев, які наразі прибирають. Рух транспорту можливий.
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