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    На Львівщині селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп: рух ускладнено

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    На Львівщині селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп: рух ускладнено

    На дорогу винесло камені і бруд

    Селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.

    «Є такий факт. На місці працюють дорожні служби. Постраждалих немає»,- сказав Ігор Курус, головний спеціаліст сектору зі зв'язків зі ЗМІ Львівського управління ДСНС.

    За даними місцевих видань, селевий потік зійшов на трасу близько 19:00.

    На дорогу винесло камені і бруд. Рух на цій ділянці ускладнений.

    На місці працюють дорожні служби та рятувальники.

    Пізніше у патрульній поліції повідомили, що на тій же трасі впало дев'ять дерев, які наразі прибирають. Рух транспорту можливий.

    10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно було частково відрізане від транспортного сполучення.

    Згодом на Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото).

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    Теги: ЗМІ Львівщина ДСНС дороги негода
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    На Львівщині селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп: рух ускладнено