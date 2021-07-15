На Львівщині селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп: рух ускладнено

На дорогу винесло камені і бруд

Селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.

«Є такий факт. На місці працюють дорожні служби. Постраждалих немає»,- сказав Ігор Курус, головний спеціаліст сектору зі зв'язків зі ЗМІ Львівського управління ДСНС.

За даними місцевих видань, селевий потік зійшов на трасу близько 19:00.

На дорогу винесло камені і бруд. Рух на цій ділянці ускладнений.

На місці працюють дорожні служби та рятувальники.

Пізніше у патрульній поліції повідомили, що на тій же трасі впало дев'ять дерев, які наразі прибирають. Рух транспорту можливий.

10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно було частково відрізане від транспортного сполучення.

Згодом на Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото).