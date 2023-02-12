У повітряному просторі Канади збито неопізнаний об'єкт

Федеральне бюро розслідувань працюватиме спільно з канадськими колегами над вивченням уламків

У небі над Канадою в суботу, 11 лютого, зафіксовано невідомий аеростат. Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо у своєму Twitter .

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«Я наказав збити нерозпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади», – доповів глава уряду.

Канадські та американські літаки були підняті в повітря, а американський F-22 успішно збив об’єкт над Юконом зусиллями командування Північної Америки, додав прем’єр Канади.

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На тлі цих подій посадовець провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

«Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження», – додав Трюдо.

Водночас у Пентагоні заявили, що спершу подібний аеростат був виявлений 10 лютого над Аляскою. Федеральне бюро розслідувань працюватиме з канадськими колегами над вивченням уламків.

Нагадаємо, що 10 лютого американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Поки невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун.

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Як повідомлялося, 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, через цей інцидент США вже ввели санкції проти шести китайських компаній.

Раніше «Главком» писав, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.