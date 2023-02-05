Китайська куля у повітряному просторі США: Білий дім заговорив про санкції

Міністр транспорту США Піт Буттеджадж: «Будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося»

Після того, як американські військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни. Про це заявив міністр транспорту США Піт Буттеджадж, передає CNN.

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За даними міністра транспорту США, повітряна куля перебувала на висоті, котра буле вище за стандартну висоту авіаперевезень і не загрожувала безпеці людей.

«США ясно заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося», – сказав він.

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Нагадаємо, китайську кулю виявили кілька днів тому. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.