ДТП з українським автобусом у Польщі: дев’ять українців перебувають у тяжкому стані

Водієві загрожує до восьми років ув’язнення

Автобус потрапив у аварію за 30 км від кордону з Україною

У лікарнях залишаються 24 громадянина України, які травмувалися внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі. Дев’ятеро потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані МЗС України.

«Станом на 7 год. 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)», – зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, у Польщі встановили особи трьох з п’яти жертв аварії українського автобуса.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.

Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

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