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    У РФ оголосили про реєстрацію третьої власної вакцини від коронавірусу

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    &laquo;Ковівак&raquo; містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини - У РФ оголосили про реєстрацію третьої власної вакцини від коронавірусу
    «Ковівак» містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини

    Вакцина не пройшла третю фазу клінічних випробувань

    Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу «Ковівак».

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина «Ковівак», її розробив центр імені Чумакова. Уже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний обіг», – йдеться у повідомленні.

    Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

    Тільки після отримання реєстрації в Росії заплановане випробування на 3 тис. добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.

    Відзначається, що «Ковівак» є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.

    Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», конкретно заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину,

    Згодом, у Путіна відреагували на відмову України від російської вакцини. Пєсков висловив думку, що в Україні є ті, «хто хотів би скористатися російською вакциною, і, очевидно, що кількість таких людей абсолютно чимала».

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

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    Теги: Росія вакцинація вірус Михайло Мішустін коронавірус
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