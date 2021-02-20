У РФ оголосили про реєстрацію третьої власної вакцини від коронавірусу

«Ковівак» містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини

Вакцина не пройшла третю фазу клінічних випробувань

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу «Ковівак».

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина «Ковівак», її розробив центр імені Чумакова. Уже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний обіг», – йдеться у повідомленні.

Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

Тільки після отримання реєстрації в Росії заплановане випробування на 3 тис. добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.

Відзначається, що «Ковівак» є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», конкретно заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину,

Згодом, у Путіна відреагували на відмову України від російської вакцини. Пєсков висловив думку, що в Україні є ті, «хто хотів би скористатися російською вакциною, і, очевидно, що кількість таких людей абсолютно чимала».

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

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