Макрон на Мюнхенській конференції висловився за діалог з Росією

Французький лідер запропонував створити нову архітектуру безпеки і довіри між країнами

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій в цьому році не брав участь президент Росії Володимир Путін, виступив за діалог з Москвою. Трансляція заходу велася на YouTube.

Макрон запропонував створити нову архітектуру безпеки та довіри між країнами. «Нам потрібно заново побудувати архітектуру загальної безпеки, яка повинна включати в тому числі діалог з Росією», – заявив французький лідер.

У серпні 2019 року Макрон після зустрічі з російським колегою називав Росію «глибоко європейською країною». «Ми віримо в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока», – заявляв він. Тоді президент висловив надію на створення «архітектури безпеки і довіри між Європейським союзом і Росією».

В середині лютого прес-секретар російського лідера повідомив, що Путін не братиме участі в Мюнхенській конференції. Президент пропускає захід другий рік поспіль. Минулого року замість нього в Мюнхен їздив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Пізніше Пєсков заявив, що про бойкот конференції з безпеки з боку Росії не йдеться.

Минулого тижня в інтерв’ю Лавров заявив, що Москва не виключає розриву зв’язків з Євросоюзом, якщо Брюссель буде вводити санкції, які створюють ризики для чутливих секторів російської економіки.

Після цього Кремль повідомив, ніби ЗМІ невірно трактували слова глави МЗС. Зокрема, зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Росія повинна бути готова до недружніх проявів з боку Євросоюзу, але хотіла б розвивати відносини з ЄС.

Своєю чергою у Євросоюзі, кажучи про нещодавні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо «розриву відносин», заявили, що головне – це поведінка і дії РФ.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Читайте також: