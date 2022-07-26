У Дагестані поїзд зійшов з рейок, можлива диверсія

Правоохоронці, імовірно, не називатимуть інцидент терактом, бо є побоювання про паніку серед населення

У Росії між Калмикією та Дагестаном 12 товарних вагонів зійшли з рейок, головною причиною цією ситуації слідчі розглядають диверсійну атаку. Про це повідомляє «Кавказ.Реалії» з посиланням на джерело у правоохоронних органах Дагестану.

«Попередні дані свідчать про те, що на цій ділянці частково було ослаблене залізничне полотно. У кількох місцях рейки були відсутні зовсім, в інших місцях вони були розхитані», – розповів співрозмовник видання.

Джерело редакції в уряді Дагестану заявило, що поки що не ухвалено рішення про те, якої версії дотримуватися. За його словами, поки що «вкрай малоймовірно», що сходження вагонів назвуть терактом. Також не вирішено, називати подію диверсією чи ні.

«Є побоювання про паніку серед населення», – заявило джерело.

12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у ніч на 24 липня на перегоні Улан-Холл – Біле Озеро Північно-Кавказької залізниці. Постраждалих не було, що саме перевозили у вагонах – невідомо.

Як відомо, у Росії після початку війни проти України різко зросла кількість аварій на залізниці. За даними ЗМІ, з березня по червень 2022 року в Росії зійшли з рейок 63 товарні поїзди, це у півтора раза більше, ніж за той же період минулого року. Частина аварій сталася поблизу військових частин. Відповідальність за сходження вагонів із рейок беруть на себе підпільні групи, які виступають проти російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 16 липня в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Головною причиною події називають «розкрадання металу» з вантажного поїзда під час руху. Один з підозрюваних загинув. Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у РФ намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.