РФ заманює найманців на війну з Україною гумовою лялькою Гіркіна (відео)

Гіркін весело закликає «гарматне м’ясо» у мобільний пункт набору найманців на війну проти України

Такі пункти зараз встановлюють по всій Росії

Росія розміщує поблизу пунктів набору нових найманців на війну з Україною надувну ляльку ексватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Про це написав український журналіст Денис Казанський в Telegram.

«Гумовий Гіркін весело закликає гарматне м'ясо у мобільний пункт набору найманців на війну проти України. Такі пункти зараз встановлюють по всій Росії, щоб негайно поповнювати втрати в живій силі», – написав Казанський.

Ігор Гіркін (фото для порівняння)

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Раніше повідомлялося, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину.

Додамо, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Херсонської області, планують провести мобілізацію чоловіків на непідконтрольній Києву території. Росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.