Терорист Гіркін про путінську «спецоперацію»: це ганебно, українці над нами сміються

Українці воюють, а росіяни «спецоперують»

Один із ватажків так званої «ДНР», терорист Ігор Гіркін, він же Стрєлков, заявив, що кремлівська «спецоперація» в Україні провалилася, тому Росії необхідно іти на мирні переговори. Про це він сказав у інтерв’ю.

За словами Гіркіна, Кремль недооцінив супротивника і не врахував, що в Україні є сильна та мотивована армія. Він наголосив, що зараз Україна сміється над реальною «потужністю» російської армії.

«Замість привітань від народу, запеклий опір української армії, жодна частина не здалася на початку, жодна частина не перейшла на нашу сторону, Зеленський не втік, хоч і руки у нього тряслись, жорсткі бої, серйозні втрати. І тут Кремль поводитися як собака, яка вискочила із підворітні на людину, чекаючи, що та втече. Але коли людина дала спротив – хвіст між ніг і назад. Так ганебно», – сказав він.

Терорист визнає, що у Кремлі сильно недооцінили супротивника. Українські війська хочуть і можуть боронити свою землю. Українці з 2014 року укріплювали свою армію. Тоді як хвалена «друга армія світу» показала всьому світу, чого вона варта насправді.

«Противник готувався воювати 8 років. Вони для цього будували армію. І побудували. І боєздатну армію. Результат: над нами просто сміються в Україні. Над нами насміхаються і знущаються з нас. Не над нами з вами, а над цими людьми, які так «чудово» думають, планують, у яких такі «чудові» стратегічні концепції і не менш «чудові» тактичні рішення», – сказав він.

На думку Гіркіна, коли війська РФ ганебно втекли з-під Києва – вони дали Україні зрозуміти, що ворог зовсім не такий страшний, як було прийнято вважати. І що його можна і треба виганяти зі своєї землі.

«Про що вони (командування армії РФ – ред.) думають? Вони відступили, віддали, фактично, в той момент, коли ситуація саме коливалася на терезах, – вони просто здалися. Просто різко здалися! А супротивник це оцінив, звісно, як слабкість, як боягузтво. І звичайно у противника виникло піднесення. У військкомати повалили мобілізовані, і не тільки мобілізовані – повалили добровольці», – резюмує Гіркін.

Саме тому він вважає, що РФ програє розв'язану Кремлем спецоперацію. Бо за його словами, українці воюють, а росіяни – «спецоперують».

Нагадаємо, як зазначається у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW) за 30 травня, значні втрати серед офіцерів російської армії у війні в України призводять до ще більшої деморалізації армії РФ. Також у Росії зростає внутрішнє інакомислення та незадоволення війною в Україні.

Про внутрішнє інакомислення аналітики ISW говорять зокрема виходячи зі слів терориста Ігоря Гіркіна, який стверджував, що Кремль відмовився від ідеологічної основи конфлікту, зосередивши конфлікт на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття «денацифікація» та «демілітаризація» забуті. Також він звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати.

Раніше повідомлялося, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину.

Додамо, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Херсонської області, планують провести мобілізацію чоловіків на непідконтрольній Києву території. Росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою.

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