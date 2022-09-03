У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)

Дівчата рятували комунізм і демонстували свої принади

Рятувальниці у відвертих купальниках витягли з води прапор

У Курську зняли дивну рекламу на тему «порятунку комунізму». Ролик демонструє, як напівоголені дівчата витягують з води червоний прапор СРСР. Відео створили представники курського відділення комуністів Росії.

У ролику фігурують рятувальниці в купальниках. Вони нагадують головних героїнь американського серіалу «Рятувальники Малібу», які носили червоні костюми.

За сюжетом реклами, дівчата сидять на пляжі і бачать у воді червоний прапор СРСР. Вони кидаються витягати його з води і кажуть: «Ми врятуємо курський комунізм». При цьому творці відео роблять акценти на окремих, напівоголених частинах тіла дівчат, наприклад, сідницях.

Раніше депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв, який голосував за визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР», заявив, що війна має бути негайно припинена.

Це уже другий російський депутат-комуніст, який публічно виступив проти війни. До цього схожу заяву зробив Олег Смолін.