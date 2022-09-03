Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)
Дівчата рятували комунізм і демонстували свої принади
фото: скріншот із відео

Рятувальниці у відвертих купальниках витягли з води прапор

У Курську зняли дивну рекламу на тему «порятунку комунізму». Ролик демонструє, як напівоголені дівчата витягують з води червоний прапор СРСР. Відео створили представники курського відділення комуністів Росії.

У ролику фігурують рятувальниці в купальниках. Вони нагадують головних героїнь американського серіалу «Рятувальники Малібу», які носили червоні костюми.

За сюжетом реклами, дівчата сидять на пляжі і бачать у воді червоний прапор СРСР. Вони кидаються витягати його з води і кажуть: «Ми врятуємо курський комунізм». При цьому творці відео роблять акценти на окремих, напівоголених частинах тіла дівчат, наприклад, сідницях.

Раніше депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв, який голосував за визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР», заявив, що війна має бути негайно припинена.

Це уже другий російський депутат-комуніст, який публічно виступив проти війни. До цього схожу заяву зробив Олег Смолін.

Теги: росія прапор СРСР реклама відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед варіантів відповіді немає найочевиднішого – демонтувати цей монумент
Три проблеми з опитуванням про декомунізацію «Батьківщини-матері»
8 липня, 21:03
Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)
Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)
25 серпня, 18:14
У Білорусі триває підготовка до чергових військових навчань
Росія проводить розвідку на Волинському та Поліському напрямках
Вчора, 19:14

Соціум

Путін через три ряди охорони поспілкувався з калінінградцями (відео)
Путін через три ряди охорони поспілкувався з калінінградцями (відео)
У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)
У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)
В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)
В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)
Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі
Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі
В Єгипті перекинувся автобус із туристами, десятки жертв
В Єгипті перекинувся автобус із туристами, десятки жертв
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
155K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
137K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
73K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
31K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає
11K
У Харкові прозвучали вибухи

Новини

Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту