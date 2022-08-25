Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)
фото: Суспільне

Радянську символіку лише прикривають, а не демонтовують 

Влада Одеси вирішила прикрити назву міста російською мовою та Орден Леніна на фасаді залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Суспільне».

Орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Демонтовувати ці елементи не планують, тому вирішили обмежитись їх закриттям.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського «Монумента Перемоги 1941-1945 років».  У міській раді наголосили, що знесенню пам’ятника передували публічні консультації, під час яких абсолютна більшість тих, хто висловив свою позицію, просила забрати пам‘ятник.

Також міністр культури Олександр Ткаченко раніше повідомив, що роботи з демонтажу герба СРСР із щита на монументі «Батьківщина-мати» можуть почати приблизно через пів року. 

Теги: Одеса декомунізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні почали масово зносити памятки радянської доби
Декомунізація: Мінкульт дав роз'яснення з демонтажу пам'ятників
28 квiтня, 19:24
На мосту Патона оновили секцію перил
Декомунізація моста Патона: радянську зірку замінили на Архангела Михаїла (фото)
11 сiчня, 13:18
Декомунізації аптечки. Що звідти варто прибрати?
Декомунізація аптечки: що точно не врятує вам життя
19 грудня, 2020, 07:56

Новини

Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)
Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Одещині
Окупанти вдарили ракетами по Одещині
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині триває контрдиверсійна операція, є затримані
На Одещині триває контрдиверсійна операція, є затримані
ЗСУ ліквідували на Одещині міну (відео)
ЗСУ ліквідували на Одещині міну (відео)
Ранковий обстріл Одеси. Куди влучив ворог
Ранковий обстріл Одеси. Куди влучив ворог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
51K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
48K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
39K
Шуфрич повернувся в Україну 
38K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
37K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Сьогодні, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту