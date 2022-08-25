Влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал (відео)

Радянську символіку лише прикривають, а не демонтовують

Влада Одеси вирішила прикрити назву міста російською мовою та Орден Леніна на фасаді залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Суспільне».

Орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Демонтовувати ці елементи не планують, тому вирішили обмежитись їх закриттям.

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Нагадаємо, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського «Монумента Перемоги 1941-1945 років». У міській раді наголосили, що знесенню пам’ятника передували публічні консультації, під час яких абсолютна більшість тих, хто висловив свою позицію, просила забрати пам‘ятник.

Також міністр культури Олександр Ткаченко раніше повідомив, що роботи з демонтажу герба СРСР із щита на монументі «Батьківщина-мати» можуть почати приблизно через пів року.