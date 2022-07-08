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    Думки вголос

    Три проблеми з опитуванням про декомунізацію «Батьківщини-матері»

    Серед варіантів відповіді немає найочевиднішого &ndash; демонтувати цей монумент - Три проблеми з опитуванням про декомунізацію «Батьківщини-матері»
    Серед варіантів відповіді немає найочевиднішого – демонтувати цей монумент
    фото з відкритих джерел

    Жодні маніпуляції не зупинять повне звільнення України від символів російської колонізації

    Що не так з опитуванням у «Дії» про декомунізацію «матері-батьківщини»?

    По-перше, відверте зловживання цифровим сервісом. Коли людина заходить в розділ «опитування», щоб проголосувати, а там «віщає» на відео міністр культури Ткаченко, це відгонить «1984» Орвела. Звичайно, нинішня влада постійно намагається використовувати «Дію» для піару й маніпуляцій, але це вже новий левел. Якщо так піде далі, то скоро з кожного смартфону до нас промовлятиме «Старший Брат».

    По-друге, саме відеозвернення Ткаченка відверто маніпулятивне. «Ми знаємо, що вона наша Батьківщина-мати», - віщає міністр зі смартфона. Уся його промова просякнута думкою, що з цим комуністичним монументом майже все добре, тільки треба щось зробити з символом на щиті, та й то не обов’язково.

    По-третє, перелік варіантів відповідей в опитуванні так само маніпулятивний. Законність варіанту «залишити, як є», м’яко кажучи, сумнівна. І нагадує спроби деяких місцевих керівників свого часу пропонувати як варіант зберегти комуністичну назву села чи міста.

    Водночас серед варіантів відповіді нема, здавалося б, найочевиднішого – демонтувати цей монумент. Який для багатьох киян, на відміну від Ткаченка, є аж ніяк не «нашою батьківщиною-матір’ю», а совковою лом-бабою. Яку за вказівкою Бержнєва і Щербицького навмисне втулили на печерських пагорбах, щоб спотворити неповторний образ святих київських гір і підкреслити російсько-комуністичне домінування над Києвом.

    І от українці, які підтримують демонтаж цієї споруди, не можуть за це проголосувати через банальну відсутність такого варіанту відповіді.

    Таким чином, це опитування від початку до кінця є ганебною маніпуляцію, але можете не сумніватися, що влада подаватиме його підсумки як «волю народу».

    Але жодна влада не вічна. І жодні маніпуляції не зупинять повне звільнення України від символів російської колонізації. Це лише справа часу.

    І переосмислення простору київських пагорбів за участі найкращих архітекторів світу, з неодмінним звільненням від усіх символів комуністичного панування, обов’язково стане частиною нашого повоєнного відновлення.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

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    Теги: росія окупанти соцопитування війна українці Україна влада окупація #stoprussia
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    Три проблеми з опитуванням про декомунізацію «Батьківщини-матері»