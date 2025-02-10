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У Росії палає Афіпський нафтопереробний завод

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Росії палає Афіпський нафтопереробний завод
Наслідки атаки на Краснодарський край
скрін із відео

Дрони атакували Краснодарський край

Невідомі безпілотники атакували Краснодар. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Через дронову атаку, вірогідно, сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі.

Також уламки збитих БПЛА впали поблизу багатоповерхівки.

Російська влада, як завжди, повідомила, що ніхто не постраждав.

У Росії палає Афіпський нафтопереробний завод фото 1

Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» атакували Україну.

Зокрема, у Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок падіння уламків загорілись автомобілі. У ніч проти 10 лютого місто Суми атакували ворожі дрони. Безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум. Попередньо, пошкоджено 15 автомобілей на стоянці.

В одному з будинків внаслідок атаки дронів відсутнє газопостачання.. Газівники готові зранку розпочати роботи з відновлення подачі блакитного палива. У багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА.

У Києві також прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.

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Теги: окупанти війна росія ЗСУ Україна

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