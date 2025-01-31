На Сумщині безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждалі

Ворог завдав удару по Краснопільській громаді

Російські війська пізно ввечері четверга, 30 січня, вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини. Про це повідомила Сумська ОВА.

«Сьогодні, 30 січня, близько 10-ї години вечора ворог завдав удару по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу «шахед», – йдеться в повідомленні.

Сумська ОВА

За даними ОВА, російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок.

Сумська ОВА

За попередньою інформацією, поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, які доправлені до лікарні.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 січня внаслідок ворожої атаки дрон влучив по житловому будинку в Сумах.

У Сумах з-під завалів дістали тіла ще двох людей після нічного влучання шахеда в багатоповерхівку. Так, станом на 15:30 відомо, що загинуло три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.