У РФ після підриву помер командир, причетний до масової загибелі людей у селі Гроза

Костянтин Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України

3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився Нагайко

У РФ помер воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, капітан Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема – вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 січня 2025 року Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу.

«Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла. ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!», – підсумували в розвідці.

Капітан Нагайко народився 6.11.1995 року у місті Свободний Амурскої області Росії. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.