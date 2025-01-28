Мобілізація в лютому: як жінок можуть залучити до служби

Реалії війни демонструють, що українки активно долучаються до лав ЗСУ та добровільно служать у війську

Якщо жінки хочуть долучитися до ЗСУ, вони мають знати декілька головних нюансів

За законом, українки, які хочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік та пройти базову військову підготовку. Водночас військова служба для жінок залишається добровільною. Про це пише ТСН.

З 1 лютого 2025 року в Україні продовжуватиметься мобілізація для військовозобов’язаних чоловіків та жінок, порядок проведення якої визначає закон «Про військовий обов’язок і військову службу». Мобілізація в Україні на сьогодні не передбачає призову для жінок проти їхньої волі, однак ті, хто хоче долучитися до лав ЗСУ, мають стати на військовий облік та пройти базову військову підготовку.

Нещодавно був ухвалений закон про мобілізацію в Україні, який вносить зміни у військову службу. Стосується він і мобілізації жінок.

Відповідно до оновленого закону про мобілізацію у 2025 році, жінки можуть служити виключно на добровільних засадах. Що стосується обов’язкової мобілізації жінок в Україні, поки що таких законопроєктів у Верховній Раді немає.

«Щодо стовідсоткової мобілізації, то про неї не йдеться», – повідомила адвокатка Катерина Оніщенко.

Однак якщо жінки все ж таки хочуть долучитися до ЗСУ, то вони мають знати декілька головних нюансів.

Мобілізація 2025 для жінок: хто і за яких умов вважається військовозобов’язаним

Реалії війни демонструють, що українки активно долучаються до лав ЗСУ та добровільно служать у війську. З 1 лютого 2025 року мобілізація для жінок буде відбуватися так само, як і раніше: на добровільних засадах вони можуть служити у ЗСУ, але потрібно стати на військовий облік та пройти базову військову підготовку.

Після цього жінка вважатиметься військовозобов’язаною.

Зазначимо, що громадянки України, які мають медичну або фармацевтичну освіту і є повнолітніми, зобов’язані подавати документи для військового обліку. Винятком для цього можуть бути лише ситуації, коли є відповідні підстави через проблеми зі здоров’ям.

Мобілізація у 2025 році також передбачає, що жінки за бажанням можуть укласти контракт на проходження військової служби. Ті, у кого немає проблем зі здоров’ям чи можуть допускатися до служби за віковими обмеженнями, також мають можливість проходження базової військової підготовки для жінок.

Також закон про військову службу в Україні передбачає, що жінки можуть звільнитися від служби у випадку вагітності чи необхідності відпустки у зв’язку з доглядом за дитиною.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.