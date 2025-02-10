У Сумах на парковці згоріли автівки внаслідок падіння ворожих БпЛА

ДСНС показала кадри пожежі

У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок падіння уламків загорілись автомобілі. Про це стало відомо з повідомлення ДСНС.

Рятувальники ліквідують пожежу фото: ДСНС України

У ніч проти 10 лютого місто Суми атакували ворожі дрони. Безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум. Попередньо, пошкоджено 15 автомобілей на стоянці.

В одному з будинків внаслідок атаки дронів відсутнє газопостачання.. Газівники готові зранку розпочати роботи з відновлення подачі блакитного палива.

Внаслідок падіння дронів зайнялась пожежа фото: ДСНС України

У багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА.

Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.