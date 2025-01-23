Цигіпа, якого ув'язнила РФ, став лауреатом Національної премії за захист свободи слова

Російські окупанти викрали Сергія Цигіпу 12 березня 2022 року за звинуваченням у «шпіонажі»

Правління Національної спілки журналістів України присудило Сергію Цигіпі журналістську відзнаку за незламність та вірність професії

Засуджений у РФ журналіст з Херсонщини Сергій Цигіпа став лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2024 рік. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

23 січня Правління Національної спілки журналістів України присудило Сергію Цигіпі журналістську відзнаку за незламність та вірність професії.

Російські окупанти викрали Сергія Цигіпу 12 березня 2022 року за звинуваченням у «шпіонажі» фото: Олег Ципіга

Національна премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка заснована Національною спілкою журналістів України в 2012 році на честь Ігоря Федоровича Лубченка, який очолював Спілку з 1997 по 2012 роки і зробив значний внесок у розвиток української журналістики та захист свободи слова. Ця премія щорічно присуджується журналістам, правозахисникам та організаціям, які досягли значних успіхів у відстоюванні права на свободу слова та високих професійних журналістських стандартів.

Що відомо про Сергія Ципігу

Сергій Віталійович Цигіпа (народився 10 серпня 1961 року) – член Національної спілки журналістів України, організатор фестивалю «Таврійські ігри», обіймав посади заступника головного редактора у низці національних видань, проводив журналістські розслідування. У 2008 році на нього було здійснено замах. Брав участь у Революції Гідності, у 2015-2017 роках проходив службу в Силах спеціальних операцій, має звання майора.

Сергій Цигіпа став лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2024 рік фото: Вікіпедія

Російські окупанти викрали Сергія Цигіпу 12 березня 2022 року за звинуваченням у «шпіонажі». Рішенням окупаційного Сімферопольського «суду» 6 жовтня 2023 року він отримав 13-річний термін ув’язнення.

«Я громадянин України. Мені байдуже, скільки ви мені дасте – два роки чи двадцять. Вільною людиною я стану лише тоді, коли сюди прийде ЗСУ», – ці слова журналіст і ветеран АТО Сергій Цигіпа виголосив в окупаційному «суді» перед вироком.

Сергія Ципігу ув'язнили Росія фото з відкритих джерел

14 лютого 2024 року апеляційний «суд» залишив у силі цей вирок. 8 квітня 2024 року Сергія Цигіпу етапували на територію Росії.

Зауважимо, що лауреатом премії в 2023 році була правозахисна організація Civil Rights Defenders зі Швеції, яка доклала значних зусиль для захисту українських журналістів та документування свідчень про воєнні злочини.