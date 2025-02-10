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Київ та Суми атакували дрони: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київ та Суми атакували дрони: головне за ніч
Головні новини ночі проти 10 лютого
фото: ДСНС України

У Сумах на парковці згоріли автівки внаслідок падіння ворожих БпЛА, у Києві через падіння уламків БпЛА зайнялась нежитлова будівля, Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори, Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту, який зміцнить Сили оборони, віцепрезидент США заявив про зустріч з Зеленським.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Столична будівля зайнялась через падіння уламків БпЛА

У Києві прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.

О 22:49 у Києві оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Внаслідок атаки дронів загорілась будівля. За попередніми даними, всі екстрені служби працюють на місцях.

Також мер повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто. Наразі постраждалих немає. Станом на 01:45 у Києві повторно пролунали звуки вибухів.

У Сумах на парковці згоріли автівки внаслідок падіння ворожих БпЛА

У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок падіння уламків загорілись автомобілі. У ніч проти 10 лютого місто Суми атакували ворожі дрони. Безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум. Попередньо, пошкоджено 15 автомобілей на стоянці.

В одному з будинків внаслідок атаки дронів відсутнє газопостачання.. Газівники готові зранку розпочати роботи з відновлення подачі блакитного палива. У багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА.

Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

Ворожий безпілотник атакував житловий квартал у Сумах

Правоохоронці документують наслідки руйнувань. Внаслідок вибуху сталось загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки.

Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється.

Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі. Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну. 

Зазначається, що про своє рішення Трамп заявив під час перельоту на борту літака Air Force One. Водночас Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на поставки російського алюмінію в межах нового пакету санкцій.

За словами американського лідера, офіційне оголошення очікується у понеділок, 10 лютого. Він також зазначив, що у вівторок або середу проведе пресконференцію, де представить додаткові торговельні заходи.

Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни

«Що стосується виборів – ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми би провели вибори, ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться», – пояснив президент.

Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном. 

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