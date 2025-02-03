Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців

У кількох військових частинах були виявлені факти безпідставного переведення до піхотних з’єднань спеціалістів зв’язку

Спеціалістів зв’язку заборонено переводити у піхоту

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заборонив переведення фахівців зв’язку до піхоти та на інші посади. Про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на джерела у Командуванні Сухопутних військ.

Зазначається, що командування Сухопутних військ вже провело аналіз військових частин, які готували фахівців зв’язку. У результаті перевірки були виявлені факти безпідставного переведення до піхотних з’єднань спеціалістів зв’язку, які пройшли підготовку на базі 179-го навчального центру.

«На їх місце здійснювалися переведення військовослужбовців, які не мають досвіду експлуатації новітніх засобів зв’язку. Внаслідок таких дій були непоодинокі випадки, коли з’єднання під час виконання завдань на лінії зіткнення не були спроможними забезпечити управління підрозділами», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим командувач прирівняв військово-облікові спеціальності, які стосуються зв’язку (ВОС) 403, 420, 460, 474, 600 та 769) до високотехнологічних та заборонив переведення на посади за іншим фахом.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Ця заборона стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.