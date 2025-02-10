Столична будівля зайнялась через падіння уламків БпЛА

У Києві триває атака ворожих дронів

У Києві прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.

О 22:49 у Києві оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Внаслідок атаки дронів загорілась будівля.

За попередніми даними, всі екстрені служби працюють на місцях.

Також мер повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто. Наразі постраждалих немає.

Станом на 01:45 у Києві повторно пролунали звуки вибухів.

Водночас очільник КМВА пише: «Ворог продовжує атакувати столицю БпЛА. Звуки, які ви можете чути – робота наших захисників по цілям. Наразі падіння уламків не зафіксовано, залишайтесь в безпечних місцях до відбою».