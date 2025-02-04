Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
Внаслідок удару загинули п'ятеро осіб
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Окупанти обстріляли центральну частину міста

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Ізюму загинула молода вагітна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна», – зазначив він.

12 фото
На весь екран
Наслідки влучання російської ракети
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Водночас, за даними Борівської селищної ради, молоді дівчата були сестрами і загинули під час відвідин Державної міграційної служби. Російська ракета обірвала життя:

  • Нечволод (Жальпіс) Олександри Артурівни, 28.09.2006 року народження – дружини захисника України. Без мами залишився однорічний син;
  • Нечволод Ангеліни Артурівни, 28.06.2005 року народження, яка готувалася стати мамою.

Крім того, внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік. Постраждали 55 людей, серед них 3 дитини – хлопчик шість років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна – в середньому.

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра фото 1
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра фото 2
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра фото 3
Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки
Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради.

До слова, у ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною». Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Теги: вбивство Харківщина Ізюм окупанти обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Добрі дрони дістали російський Новозибків
Горіла «Дружба», палала. Деталі нічного удару по російському нафтопроводу Агресор
30 сiчня, 19:27
Ситуація на фронті 24 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року
24 сiчня, 00:03
Звіт ISW щодо війни в Україні 22 січня
Армія РФ просунулася поблизу п'яти населених пунктів – ISW
23 сiчня, 05:39
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
23 сiчня, 03:35
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі інтерв’ю
18 сiчня, 21:15
Анапа і Новоросійськ розташовані за 40 кілометрів одне від одного
Анапу та Новоросійськ атакують БпЛА
11 сiчня, 01:01
Посол Оксана Драмарецька зауважила, що для Мексики не характерно приймати мігрантів, які не походять з країн Латинської Америки
Дипломатка розповіла, чому мексиканці не розуміють трагізму російської агресії для українців
9 сiчня, 07:00
ЗСУ стримують натиск ворога на фронті
Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?
7 сiчня, 13:03
Покровський напрямок – один з найгарячіших
Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони
7 сiчня, 01:26

Події в Україні

Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
Ракетний удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Ракетний удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Галущенко пояснив, чи повернуться відключення світла через похолодання
Галущенко пояснив, чи повернуться відключення світла через похолодання
Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування
Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Росія завдала удару по Ізюму. Відомо про пʼятьох загиблих (оновлено)
Росія завдала удару по Ізюму. Відомо про пʼятьох загиблих (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
65K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
26K
Семеро архієреїв УПЦ МП взяли участь в обряді на честь патріарха Кирила (фото)
14K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
4886
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua