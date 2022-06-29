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    Соціум

    У Росії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі

    У Росії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі
    фото з відкритих джерел

    На борту вертольота перебувало троє членів екіпажу

    У Росії розбився гелікоптер Мі-8, який гасив лісові пожежі в Якутії. Внаслідок авіатрощі є поранені. Про це повідомляє пресслужба МНС країни агресори, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

    У Росії назвали аварію гелікоптера «Полярних авіаліній» «жорсткою посадкою».

    Джерела видання заявили, що загиблих немає, але є поранені. На борту вертольота перебувало троє членів екіпажу і пасажири.

    Повідомлення про жорстку посадку надійшло від екіпажу о 15:30 за московським часом. Мі-8 упав в Алданському районі. На борту в цей момент перебували троє людей, один із них отримав переломи.

    На допомогу постраждалим вилетів борт Ан-26.

    Зазначимо, що це вже третя авіапригода в Якутії за останні кілька тижнів. Раніше в регіоні зазнали краху літаки Ан-2 та Ан-30М.

    Нагадаємо, Якутія потерпає від потужних пожеж. Станом на 28 червня кількість пожеж у Якутії перевищила півсотні. Тільки за останню добу пожежники виявили 24 нових осередки пожеж.

    Глава республіки Айсен Ніколаєв підписав указ про запровадження у республіці надзвичайного стану.

    А ще у Якутії регулярно падають літаки. У червні за два дні на території республіки зникли два літальні апарати разом із екіпажами.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна літак Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    У Росії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі