У Росії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі

На борту вертольота перебувало троє членів екіпажу

У Росії розбився гелікоптер Мі-8, який гасив лісові пожежі в Якутії. Внаслідок авіатрощі є поранені. Про це повідомляє пресслужба МНС країни агресори, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

У Росії назвали аварію гелікоптера «Полярних авіаліній» «жорсткою посадкою».

Джерела видання заявили, що загиблих немає, але є поранені. На борту вертольота перебувало троє членів екіпажу і пасажири.

Повідомлення про жорстку посадку надійшло від екіпажу о 15:30 за московським часом. Мі-8 упав в Алданському районі. На борту в цей момент перебували троє людей, один із них отримав переломи.

На допомогу постраждалим вилетів борт Ан-26.

Зазначимо, що це вже третя авіапригода в Якутії за останні кілька тижнів. Раніше в регіоні зазнали краху літаки Ан-2 та Ан-30М.

Нагадаємо, Якутія потерпає від потужних пожеж. Станом на 28 червня кількість пожеж у Якутії перевищила півсотні. Тільки за останню добу пожежники виявили 24 нових осередки пожеж.

Глава республіки Айсен Ніколаєв підписав указ про запровадження у республіці надзвичайного стану.

А ще у Якутії регулярно падають літаки. У червні за два дні на території республіки зникли два літальні апарати разом із екіпажами.