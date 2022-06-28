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    Соціум

    Росія запровадила надзвичайний стан у своєму найбільшому регіоні

    Кількість лісових пожеж в Якутії зросла до 60 - Росія запровадила надзвичайний стан у своєму найбільшому регіоні
    Кількість лісових пожеж в Якутії зросла до 60
    фото з відкритих джерел

    Площа Якутії приблизно відповідає розмірам Індії чи Аргентини

    У Якутії через лісові пожежі оголошено режим надзвичайного стану. Відповідний указ підписав глава республіки Айсен Ніколаєв.

    Кількість лісових пожеж, що діють, в регіоні зросла до 60, при цьому лише за останню добу виявлено 34 нових вогнищ займання. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 80986,5 га.

    Як заявляє місцева влада, пов'язано це з грозовою активністю, що спостерігається в республіці, та підвищенням класу пожежонебезпеки у низці районів.

    «Ведення режиму надзвичайного стану необхідне для мобілізації ресурсів для підготовки до піку пожежонебезпеки», - пояснив Миколаїв.

    Він зазначив, що високий клас пожежної небезпеки встановився в 10 районах республіки. Режим надзвичайного стану муніципального рівня запровадили у Томпонському та Мирнінському районах.

    «Ми не можемо і не повинні розслаблятися, попереду найскладніші тижні, і ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб впоратися з лісовими пожежами», – додав глава регіону.

    Якутія – один із найбільш пожежонебезпечних регіонів Росії. У республіці гасять 21 пожежу на загальній площі понад 55,5 тис. га. З них 11 загорянь на площі понад 50 тис. га перебувають у зоні контролю у важкодоступній місцевості. До гасіння залучили 772 особи, задіяли 35 одиниць техніки.

    Нагадаємо, днями у Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео).

    Минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

    Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.

    Теги: пожежа росія надзвичайний стан рятувальники влада
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    Росія запровадила надзвичайний стан у своєму найбільшому регіоні