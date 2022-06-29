Останній цвях Путіна. Що означає новий закон Росії про «іноагентів»

Підставами для визнання особи «іноземним агентом» можуть стати публічні звернення до влади та проведення опитувань

Закон дозволяє карати просто за «поширення думок» про рішення влади

У середу, 29 червня, Держдума ухвалила закон, який обмежує у правах «іноземних агентів» та вводить поняття афілійованих з ними осіб. Депутати відмовилися розглядати поправки, які пом'якшують законодавство. «У нинішніх умовах, коли проводиться спеціальна військова операція, різноманітна лібералізація цього законопроєкту неприпустима», – заявив співавтор поправок Василь Піскарьов.

Тепер, наприклад, стати «іноземним агентом» можна за отримання допомоги від осіб, які перебувають під «іноземним впливом».

Відповідно до ухваленої більшістю голосів поправок до законодавства про «іноземних агентів», тепер, зокрема, відповідний реєстр міститиме не лише ПІБ «іноагентів», а й підставу для їх включення до списку. Законодавці розширили тлумачення самого поняття «іноземний агент». Тепер їм вважається «особа, яка отримала підтримку та (або) перебуває під іноземним впливом». Іноземним впливом вважається допомога чи будь-який вплив із боку закордонних джерел. Розширено і коло діяльності, яку можна потрапити до реєстру при отриманні іноземної підтримки.

Визнати «іноземним агентом» тепер можна буде за збір інформації щодо військової сфери. Блогерська та медіадіяльність також може стати підставою для внесення до реєстру. У законі вона прописана так - «поширення призначених для необмеженого кола осіб друкованих, аудіо-, аудіовізуальних та інших повідомлень».

Втім, не обов'язково навіть створювати власний контент. Закон дозволяє карати просто за «поширення думок» про рішення влади. Також підставами для визнання особи «іноземним агентом» можуть стати публічні звернення до влади та проведення опитувань.

Новий закон запроваджує вісімнадцять нових заборон для «іноагентів». Тепер тим, хто опиниться у відповідному реєстрі, буде заборонено працювати у держорганах та бути членами виборчих комісій. Їм також можна буде відмовити у роботі, пов'язаній з доступом до держтаємниці. Організації-«іноагенти» не зможуть висувати кандидатів для участі у роботі громадських наглядових комісій, які захищають права ув'язнених.

Громадянські права «іноагентів» також серйозно обмежені. Їм заборонено брати участь у виборчих кампаніях та вносити пожертвування до виборчих фондів кандидатів. Не допускається з їхнього боку і фінансування політичних партій. Організаторам публічних заходів більше не можна приймати від «іноземних агентів» гроші на ці цілі. А самим «іноагентам» заборонено бути організаторами публічних заходів – наприклад, протестних мітингів.

«Іноземні агенти» також більше не зможуть займатися просвітницькою роботою з неповнолітніми. В освітніх організаціях їм заборонять бути освітянами. Антикорупційна та екологічна експертиза більше не може бути проведена «іноагентами». Крім того, учасникам реєстру буде відмовлено у держфінансуванні.

Нагадаємо, Путін вперше за час війни виїхав із Росії.

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