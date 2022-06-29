Знайшлась країна, яка визнала «Л/ДНР»

Єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Про це з посиланням на заяву Міністерства закордоних справ Сирії повідомляє місцеве видання Sana.

«Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет як «Луганської Народної Республіки», так і «Донецької народної республіки»», – сказав представник МЗС у коментарі журналістам.

Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

Читайте також: