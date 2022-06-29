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    Політика

    Знайшлась країна, яка визнала «Л/ДНР»

    Знайшлась країна, яка визнала «Л/ДНР»
    фото з відкритих джерел

    Єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

    Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Про це з посиланням на заяву Міністерства закордоних справ Сирії повідомляє місцеве видання Sana.
    «Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет як «Луганської Народної Республіки», так і «Донецької народної республіки»», – сказав представник МЗС у коментарі журналістам.

    Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

    До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

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    Теги: росія окупанти «ДНР» Сирія «ЛНР» війна Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    Знайшлась країна, яка визнала «Л/ДНР»