Вогонь сягав 20 метрів – в окупованому Луганську вибухнув газопровід

Пожежу на газопроводі гасили дві години

Причина вибуху невстановлена

В окупованому Луганську на околиці міста увечері 15 лютого стався вибух на газорозподільному вузлі з подальшим горінням.

Про це повідомляє Луганськінформцентр з посиланням на МНС самопроголошеної Луганської народної республіки.

«Стався вибух невстановленого походження з подальшим горінням на газорозподільному вузлі в Луганську по вулиці 2-а Біломорська. Висота полум'я сягає 20 метрів», – уточнюється в повідомленні.

Вибух стався близько 23:05 в районі Мала Вергунка. Що його спричинило – поки невідомо. На місці вибуху розгорнули оперативний штаб. Район події оточили «правоохоронці ЛНР».

Близько 01:20 пожежу ліквідували.

«Луганськгаз» доповнив, що аварія торкнулася газопроводу середнього тиску діаметром 400 мм.

Ніхто не постраждав. Вогонь вдалося загасити, пожежу ліквідували без відключення споживачів від системи подачі газу.

Нагадаємо, 15 лютого в окупованій Горлівці стався «теракт» – підірвали ватажка «народної міліції ДНР» з дочкою.

До слова, Державне бюро розслідування повідомило перші підозри у справі вибухів військових складів у Сватовому, які сталися у жовтні 2015 року.