У Росії в річку витекло близько 45 тонн авіаційного палива



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Селище Тухард, де стався витік, розташований на річці Єнісей

При перекачуванні авіаційного палива сталася розгерметизація трубопроводу

Російська гірничо-металургійна компанія «Норільський нікель» повідомила про витік приблизно 45 тонн авіаційного палива з її трубопроводу в Арктиці.

Про це повідомляє «Голос Америки».

При перекачуванні авіаційного палива сталася розгерметизація трубопроводу. За попередніми даними, в результаті розгерметизації, що тривала близько 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонн палива.

Селище Тухард, де стався витік, розташований в 70 кілометрах від порту Дудинка в Арктиці на річці Єнісей.

У компанії повідомили, що проводять внутрішнє розслідування і призупинили перекачування палива.