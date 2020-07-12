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    У світі

    У Росії в річку витекло близько 45 тонн авіаційного палива

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    <p>Селище Тухард, де стався витік, розташований на річці Єнісей</p> - У Росії в річку витекло близько 45 тонн авіаційного палива

    Селище Тухард, де стався витік, розташований на річці Єнісей

    При перекачуванні авіаційного палива сталася розгерметизація трубопроводу

    Російська гірничо-металургійна компанія «Норільський нікель» повідомила про витік приблизно 45 тонн авіаційного палива з її трубопроводу в Арктиці.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    При перекачуванні авіаційного палива сталася розгерметизація трубопроводу. За попередніми даними, в результаті розгерметизації, що тривала близько 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонн палива.

    Селище Тухард, де стався витік, розташований в 70 кілометрах від порту Дудинка в Арктиці на річці Єнісей.

    У компанії повідомили, що проводять внутрішнє розслідування і призупинили перекачування палива.

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