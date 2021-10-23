У Росії від коронавірусу померла відома журналістка

Майя Пєшкова працювала на «Ехо Москви» з 1992 року

Журналістка радіо «Ехо Москви» і літературний критик Майя Пєшкова померла від коронавірусу у віці 75 років. Про це ідеться на сайті радіостанції.

«Вона померла в лікарні цієї ночі. Місце і час прощання поки не визначені», – сказано у повідомленні.

Майя Пєшкова працювала на «Ехо Москви» з 1992 року, була автором і ведучою програм «Неминулий час» і «Книжкове казино».

Співчуття родині висловлюють також колеги померлої.

«Світла пам'ять Майї Пєшковій, моїй багаторічній співведучій, нашій літературній оглядачці, кореспондентці, людині, закоханій у свою справу. Прости і прощай, Майє Лазарівно. Ми пройшли з тобою величезний шлях, пройшли його в дружбі і злагоді. Я вдячна тобі за багато. Ти була красивою людиною, любові на твій вік дісталося мало, ти свій хрест несла не зі смиренням, а з гордістю, з прямою спиною. Робота була твоїм життям. Співчуття родині, синові Олександру, всім», – написала Ксенія Ларіна.

Раніше у Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова.

Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя у відомої української актриси (фото, відео).

А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.