Коронавірус забрав життя у відомої української актриси (фото, відео)

Артистка відійшла у засвіти на 84-му році життя

Тернопільський обласний академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка повідомив, що пішла з життя Заслужена артистка України, зірка української сцени Марія Гонта. Вона відійшла у засвіти на 84-му році життя. Як повідомив театральний журналіст Олег Вергеліс, Марія Євгеніївна не подолала «епідеміологічну чуму новітнього часу».

Сумну звістку повідомив і режисер-постановник Тернопільського академічного театру В’ячеслав Жила.

«Марія Гонта, на жаль, не змогла впоратись з коронавірусом. Колеги припускають, вона пізно вакцинувалась, проти неї ще й грав вік. Актриса вагалась довго, проте сидіти вдома, склавши руки, просто не могла. І «згоріла» буквально за тиждень-два. Ще три тижні тому Марія Гонта виходила на сцену, зриваючи овації глядачів. Та брала активну участь в репетиціях», – йдеться у повідомленні.

«Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і ось уже стільки літ не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів, – говорить керівник літературно-драматургічної частини драмтеатру Ірина Папуша. – Режисери залюбки використовували її щедрий талант, доручали головні ролі, ставили «під неї» вистави».

Вона була дуже вимогливою до себе передусім. Марія Гонта сповна розкрилася як актриса, чиї роботи стали окрасою тернопільської сцени, говорять про неї колеги.

Під повідомленням сотні слів співчуття талановитій актрисі, яка до того ж ще й була президентським стипендіатом.

Останні ролі, які Марія Гонта з успіхом зіграла на сцені рідного театру – це Терпелиха у «Наталці Полтавці», дячиха у «Ніч перед Різдвом», баронеса у «Шаріка, або Кохання січового стрільця».

Марія Гонта грала і Марусю Чурай, і Наталку Полтавку, і Рахіру, і Одарку та Оксану з-за Дунаю, і багато інший ролей. Однак, як кажуть у театрі, особливо глибинно актриса розкриває у своїй творчості тему материнства.

Марія Гонта народилася 17 грудня 1937 року в селі Новомалин Острозького району на Рівненщині. Свою творчу діяльність вона розпочинала у рівненському драмтеатрі. Однак найповніше пані Марія розкрила свої акторські можливості на сцені Тернопільського драмтеатру, де працювала з 1962 року. У 1979 році Марії Гонті присвоїли звання заслуженої артистки УРСР.