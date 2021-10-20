Помер «професор Моріарті» з радянського фільму про Шерлока Холмса

За попередньою інформацією, причиною смерті актора став тромб, що відірвався

Сьогодні, 20 жовтня, у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті. Про смерть заслуженого артиста Росії розповів журналіст Віталій Добрусін на своїй сторінці в Facebook.

«Я так пишався, що чудовий артист і педагог живе в нашій Самарі. Що я можу будь-який час набрати його номер – почути його добрий голос, його підбадьорливі слова, його свіжий жарт. Це жахливо, жахливо – в це неможливо повірити. Я знав, які у нього проблеми зі здоров'ям через його зйомки в кіно і травми. Але все одно, заспокоював я себе, він же ще зовсім молодий і ніколи не скаржився на здоров'я… Немає слів, немає емоцій. Я ще відчуваю тепло його руки», – написав журналіст.

За попередньою інформацією, причиною смерті актора став тромб, що відірвався.

Як пише «Самара ГІС», останні роки життя Євграфов провів у Самарській області, де займався викладацькою діяльністю та готував каскадерів.

Як відомо, у 1980 році на екрани вийшов фільм про Шерлока Холмса, в якому Євграфов зіграв Моріарті. У цій картині його партнерами були Віталій Соломін і Василь Ліванов.

Актор народився 10 вересня 1948 року в Куйбишеві (нині Самара). Після школи пішов в армію, а у 24-річному віці вирішив вступити на акторський факультет. У 1976 році почав активно зніматися в кіно і грати в театрі, а також працював каскадером.

Фільмографія Євграфова налічує близько трьох десятків фільмів.

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