Місяць від замаху на Шефіра. Легендарна слідча розповіла, що її насторожує найбільше

Галина Климович вважає, що у замаху на Шефіра без кіношних спецефектів не обійшлося

На думку Галини Климович, якби Шефіра справді хотіли прибрати, могли б вибрати набагато прозаїчніший спосіб

Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович у програмі Остапа Дроздова «Прямим текстом» дала оцінку замаху на помічника президента України Сергія Шефіра. Вона, зокрема, зазначила, що не любить слова «імітація», однак подія схожа на постановочну.

«Я дуже не люблю слово «імітація». Коли були замахи на мене, то першу версію, яку висувала та ж Служба безпеки України, це те, що я сама на себе організувала ці замахи, щоб підняти рейтинги чи ще для чогось. Тому я завжди так обережно критично ставлюся до таких заяв, це найлегший шлях, щоб нічого не робити», – сказала Галина Климович.

Попри це, за її словами, кучність куль свідчить про те, що машина у момент пострілу мала б стояти і в неї повинні були б робити постріл за пострілом.

«Якби машина рухалася, як це подають, то був би такий розбіг куль, залишилось би два, три від сили, сліди», – пояснила слідча.

На думку Галини Климович, якби Шефіра справді хотіли прибрати, могли б вибрати набагато прозаїчніший спосіб. «Навіщо такий балаган, ножичком у дворі, вибачте за цинізм. Далі. Чому не снайперка? Чому не вибухівка, зрештою, якщо це дійсно замах», – дивується слідча.

Усе викладене дало підстави Галині Климович стверджувати, що замах на Шефіра – постановка. «Тому я думаю, що «95 квартал» має дуже добрих піротехніків, уміє знімати фільми і все це виглядає дуже постановочно», – підсумувала слідча.

Нагадаємо, водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько, який отримав порання під час замаху на посадовця, поки не встає. Про це розповів сам Сергій Шефір в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

До слова, заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра.

Напередодні Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

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